Zwarte neushoorn geboren in Blijdorp

Blij nieuws uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam: er is een zwarte neushoorn geboren. Het is het tweede kleintje van moeder Naima.

Volgens de dierentuin is de kleine neushoorn geboren op de verjaardag van vader Vungu. Het is pas de derde keer dat er in een dierentuin in Nederland een zwart neushoorntje is geboren. Het is nog niet bekend of het een vrouwtje of een mannetje is.

Live

De bevalling van Naima was live te volgen via webcams. Voorlopig is de neushoorn niet te zien voor bezoekers. Vanwege de laatste corona-maatregelen zijn dierentuinen gesloten. Hier kun je wel de eerste beelden van moeder en jong zien: