Veel kinderen met een beperking zijn eenzaam

In Nederland zijn ongeveer 100.000 kinderen met een beperking en veel van hen voelen zich eenzaam. Uit onderzoeken blijkt dat de zorg voor kinderen met een beperking de afgelopen tientallen jaren beter is geworden, maar er gaat ook nog veel mis.

Veel kinderen kunnen bijvoorbeeld niet meedoen in speeltuinen, sportclubs of op scholen in hun buurt. Daardoor hebben ze vaak minder of geen vrienden in de buurt.