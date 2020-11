15.000 knuffelberen halen 300.000 euro op voor goed doel

Twee weken lang zat het voetbalstadion van Heerenveen helemaal vol met 15.000 knuffelberen. Het was een actie voor het goede doel. De beren werden verkocht en daarmee is meer dan 300.000 euro opgehaald voor KiKa. Die stichting doet onderzoek naar kanker bij kinderen.

Uitverkocht

Alle beren waren binnen een dag uitverkocht. Omdat het zo'n succes was, werden er nog 4.000 extra beren verkocht. De beren waren 15 euro per stuk. Een van de beren had de handtekeningen erop van de bekende voetballers Ruud Gullit en Marco van Basten. Die beer leverde 1300 euro op.

Omdat veel wedstrijden door corona werden afgelast, zaten de beren niet in de weg op de tribune. En het zag er een stuk gezelliger uit.