'Freeks Wilde Wereld' voor het eerst in Nederland opgenomen

Normaal gesproken neemt bioloog Freek Vonk zijn programma Freeks Wilde Wereld op in landen met gigantische bossen, bloedhete woestijnen en tropische eilanden. Maar omdat reizen naar het buitenland lastig gaat nu, vindt het programma voor het eerst plaats in Nederland.

In eerdere seizoenen van zijn programma was Freek te vinden in de Bahama's, op de Galapagos-eilanden en van Afrika tot in Amerika. In totaal vond hij honderden exotische diersoorten waarvan veel mensen nog nooit gehoord hebben.

Maar komende afleveringen gaat Freek geen orka's en reuzen-miereneters zoeken. In plaats daarvan brengt hij bevers, dassen en adders in beeld. De adder is de enige gifslang in Nederland.