Er komt een NK virtueel racen (en kinderen mogen meedoen)

In de kerstvakantie begint het eerste Nederlands Kampioenschap simracen. Dat is racen vanuit je eigen huis op bijvoorbeeld je computer, Playstation of Xbox.

Volgens het NOC*NSF is het daarom een mooi moment om een NK simracen te organiseren. De organisatie wil dat iedereen in Nederland kan sporten en hoopt met dit game-kampioenschap de autosport populairder maakt.

In het begin van de corona-crisis lag de Formule 1 helemaal stil. Alle grote coureurs gingen toen simracen om in vorm te blijven.

Rudy van Buren van 21 is een van de beste simracers van de wereld en ook in echte race-auto's is hij supersnel. Hij gaat jonge coureurs helpen om de allersnelste te worden. In de video hierboven geeft vertelt hij er meer over.

De wedstrijd begint in de kerstvakantie. Eind januari is bekend welke winnaars er met de geldprijzen vandoor gaan.