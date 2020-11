destressdance op TikTok: met de hele klas dansen tegen stress

Op TikTok staan sinds een paar dagen video's van schoolklassen die samen een gek dansje doen. Ze dansen allemaal op het nieuwe nummer van dj Tony Junior en plaatsen een video daarvan met #destressdance.

Ontstressen

Het idee erachter is dat kinderen even kunnen ontstressen door de dans, als ze zich zorgen maken over corona. Verslaggever Milou ging kijken bij groep 8 van basisschool de Feniks in Groningen, en daar vinden de meeste kinderen het best ongemakkelijk.