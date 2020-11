7,6 miljoen euro opgehaald met kinderpostzegels

Met de Kinderpostzegelactie is dit jaar 7,6 miljoen euro opgehaald. Dat is minder dan vorige jaren, maar de organisatie is er toch blij mee. Want de kinderpostzegels werden dit jaar op een andere manier verkocht.

Box

Vanwege corona konden kinderen minder makkelijk langs de deuren. Daarom was het voor het eerst mogelijk om een videoboodschap te maken en je familie online te vragen of zij postzegels wilden kopen.

Ook was er een verkoopbox met postzegels erin. De box konden kinderen neerzetten voor de deur, zodat ze beter afstand konden houden.

Goed doel

120.000 kinderen deden mee aan de actie. Ze verkochten gemiddeld 8 velletjes postzegels per persoon. Het geld dat zij ophaalden wordt gebruikt om kinderen die thuis problemen hebben te helpen.

Dylan Haegens deed ook mee met de Kinderpostzegelactie. Toen de actie begon maakten we daar deze video over: