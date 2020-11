Er komt een messenverbod voor kinderen en jongeren

Het wordt verboden voor kinderen en jongeren om een mes bij zich te hebben. En ze mogen er ook geen kopen. Dat zegt minister Grapperhaus, die over politie en veiligheid gaat.

De afgelopen tijd waren er regelmatig steekpartijen in het nieuws. Vaak met jonge daders en jonge slachtsoffers. Ook in Rotterdam ging het gisteravond weer fout. Een jongen van 14 raakte gewond en een jongen van 13 werd niet veel later opgepakt.

Het messenverbod is nog niet af, maar moet er volgens de minister wel snel komen. De straffen op het dragen van een mes kunnen volgens hem best zwaar worden.