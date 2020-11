Leraar ziek? Knikkerbaan bouwen!

Kinderen krijgen steeds vaker les van een kunstenaar, muzikant of iemand anders met een creatief beroep. Door corona is het nu nog lastiger om een vervanger te vinden voor een zieke meester of juf. Daarom worden er creatieve oplossingen bedacht.

Op basisschool De Lindt in Stiphout stond meester Marcel vandaag voor groep 8. Hij organiseerde vroeger uitstapjes voor bedrijven, maar had door corona geen werk meer. Daarom staat hij nu regelmatig voor de klas als invaller.