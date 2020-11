Geen carnavalsoptocht, maar toch een praalwagen

Het is vandaag de 11de van de 11de en dat is de start van het carnavalsseizoen. Normaal is er dan op veel plekken groot feest, maar door corona is het dit jaar helemaal anders.

Veel feesten gaan niet door en ook optochten voor volgend jaar zijn op de meeste plekken geschrapt. Dat houdt de echte carnavalsliefhebbers niet tegen. In het Brabantse dorp Hoeven bouwen leden van de carnavalsvereniging De Flierefluiters gewoon door aan hun praalwagen. Zelfs nu het zeker is dat de optocht in hun dorp niet doorgaat.