Geen mondkapje op? 95 euro boete

Wie geen mondkapje draagt op plekken waar dat moet, kan vanaf 1 december een boete krijgen van 95 euro.

Het dragen van een mondkapje wordt in bijvoorbeeld winkels, musea en bibliotheken nu aangeraden, maar is nog niet verplicht. Dat wordt het wel vanaf 1 december. Net als nu blijft de regel alleen voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Stemmen

Wie dat niet doet, kan dus een boete krijgen. Het is nog een plan en de politici moeten er nog over stemmen. Maar de verwachting is dat de meerderheid van de politici voor zo'n boete is.