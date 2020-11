Onderzoek: te weinig hulp voor kinderen bij mishandeling

Een groot deel van de kinderen die thuis te maken krijgt met mishandeling wordt niet goed geholpen, dat blijkt uit onderzoek. Deskundigen maken zich hier grote zorgen over.

Zo'n 100.000 kinderen in Nederland hebben thuis een onveilige situatie. Er wordt tegen ze gescholden of zelfs geweld gebruikt. Dit wordt kindermishandelinggenoemd.

Melding

Als iemand ontdekt dat dit gebeurt, kan hij of zij dit melden. Deskundigen zoeken dan uit wat er aan de hand is en zorgen dat er hulp komt. Maar uit onderzoek blijkt dat er bij de helft van gezinnenniet of nauwelijks iets verandert na zo'n melding.

Gelukkig is er ook goed nieuws: bij drie op de tien gezinnenstopt het schelden en geweld volledig nadat het is gemeld. Toch is dat niet genoeg, zeggen deskundigen. Zij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat kindermishandeling stopt.

Eerder zag je Jason in het Jeugdjournaal. Hij is nu 20 jaar maar werd als kind mishandeld door zijn vader en broer. In de video hieronder vertelt hij erover: