Zeldzame paars-roze diamant verkocht voor recordbedrag

De veiling van een zeldzame diamant heeft in Zwitserland een enorm bedrag opgeleverd. De hoogste bieder had er maar liefst 22 miljoen euro voor over. De diamant is zo bijzonder omdat hij paars-roze van kleur is.

De verkoper had al verwacht dat het topstuk tussen de 20 en 30 miljoen euro zou opleveren. Toch is de verkoopprijs een record! Nooit eerder werd een diamant met deze kleur voor zo veel geld verkocht.

Nog meer waard

De diamant werd gevonden in een Russische mijn. Volgens experts wordt de steen alleen nog maar meer waard. De prijs van gekleurde diamanten neemt aan al lange tijd toe. Vooral de allerrijkste mensen op aarde willen ze graag in bezit hebben.

Wie er zoveel geld aan deze diamant uitgaf is niet duidelijk. De koper wil niet bekend worden.