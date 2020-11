Het is vrijdag de 13e! Ongeluksdag of niet?

Het is vandaag 13 november én een vrijdag. Vrijdag de 13e dus. Sommige mensen geloven dat dat een ongeluksdag is. Bijgeloof wordt dat genoemd.

Het is niet duidelijk waar het vandaan komt dat vrijdag de 13e als ongeluksdag wordt gezien. Het getal 13 is al eeuwen voor veel mensen een ongeluksgetal.

Dat vrijdag ongeluk brengt, komt volgens sommige mensen uit de Bijbel. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat vrijdag de 13e de dag was waarop heksen bij elkaar kwamen.

Niet overal is vrijdag de 13e trouwens een ongeluksdag. In Griekenland en Spanje is dat juist dinsdag de 13e.