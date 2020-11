Sadat uit Bangladesh wint Kindervredesprijs

Vanmiddag is de Internationale Kindervredesprijs uitgereikt. Die prijs wordt gegeven aan kinderen die iets doen om de wereld beter te maken. De grote winnaar is Sadat van 17 uit Bangladesh. Hij bedacht een app tegen cyberpesten.

De Kindervredesprijs wordt elk jaar uitgereikt. Door corona ziet de uitreiking er dit jaar anders uit. Het vindt plaats in de Grote Kerk in Den Haag waar nauwelijks publiek was. Online konden mensen wel meekijken.