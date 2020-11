Sinterklaas komt aan op geheime locatie

Het is weer zover: Sinterklaas komt naar Nederland. Maar dit jaar even geen grote intocht met strooiende pieten en duizenden kinderen. Vanwege corona mag er geen publiek bij de intocht zijn. Dus is de locatie waar de Sint aankomt strikt geheim.

Er is wel een naam voor het geheime plaatsje bedacht: Zwalk. De aankomst van de Sinterklaas in Zwalk is te volgen op NPO3, vanaf 12.00 uur.

Livestream of film

Maar Sinterklaas en zijn pieten komen normaal natuurlijk ook naar andere dorpen en steden dan die op tv. Veel gemeentes hebben iets anders georganiseerd dan een intocht. In Maastricht en Amersfoort komt de Sint bijvoorbeeld wel aan, maar daar mag niemand bij zijn. Die aankomst kun je volgen via een livestream.

