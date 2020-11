Bijna 4 miljoen mensen keken naar finale The Masked Singer

3,9 miljoen mensen keken gisteravond naar de finale van The Masked Singer. Daarmee is het het best bekeken programma van RTL sinds 2003! Het programma is dus superpopulair.

In The Masked Singer zingen bekende Nederlanders liedjes. Maar, niemand weet wie ze zijn omdat ze in een pak zitten. Twee teams moeten raden wie ze horen zingen. En als kijker kun je ook mee raden natuurlijk. Het publiek in de studio mag iedere week stemmen op hun favoriete zanger. Degene met de minste stemmen valt af en moet zichzelf onthullen. Eerder zagen kijkers al dat Famke Louise en Diederik Jekel afvielen.