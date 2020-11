Weer een weer-record: al 229 dagen 10 graden of warmer

Al 229 dagen achter elkaar is het 10 graden of warmer en dat is een record. Eind maart was het voor de laatste keer onder de 10 graden. Nog nooit was het zo lang achter elkaar zo warm.

Volgens Weerplaza komt het steeds vaker voor dat het zoveel dagen achter elkaar zo warm is. Dat komt door klimaatverandering, schrijft het weerbedrijf.

Het ene record na het andere

Gisteren werd nog een ander weerrecord gebroken. In Limburg werd het 16,2 graden. Nog nooit werd het in Nederland zo warm op 14 november. Wel wordt verwacht dat het komende week kouder wordt.

Deze zomer werden al meerdere weer-records gemeten. Hier kun je daar alles over teruglezen: