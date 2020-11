Lars wint grote fotowedstrijd voor natuurfoto's

Lars van 12 heeft de allerbeste dierenfoto gemaakt. Dat bepaalde de jury van de National Geographic foto-wedstrijd. Lars maakte de foto in de dierentuin. Je ziet twee prairie-hondjes. Dat zijn een soort knaagdieren.

In de video hierboven hoor je meer over de winnende foto en geeft Lars tips over hoe je goede foto's kan maken van dieren.

Meer dan 4000 kinderen deden mee aan de fotowedstrijd van National Geographic. Naast de categorie dier, waarin Lars won, waren er nog drie andere categorie├źn. Die winnaars kun je hier bekijken: