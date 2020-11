Slimme camera's zien appende automobilisten

Zie jij volwassenen wel eens appen of bellen achter het stuur? Vanaf vandaag kunnen ze opgespoord worden door slimme camera's.

Eerste

De speciale camera's hangen boven de weg en fotograferen wat er achter het stuur gebeurt. Op de foto is goed te zien of de bestuurder een telefoon in zijn of haar handen heeft. Nederland is het eerste land in Europa dat dit soort camera's gaat gebruiken.

Vind jij het vervelend als je ouders appen of bellen achter het stuur? En wat doe jij eigenlijk als je zoiets ziet gebeuren? Reageer op de stelling: