Joep is bijna blind, maar hoeft niet naar een speciale school

Door een zeldzame ziekte kan Joep van 11 sinds een paar jaar nog maar weinig zien. Hij had kunnen kiezen voor een speciale school voor blinde kinderen. Maar Joep wilde liever op zijn oude school blijven en met wat extra hulp kan dat ook.

Het is de bedoeling dat alle kinderen, net als Joep, naar dezelfde basisschool kunnen. Passend onderwijs wordt dat genoemd.

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen in Nederland naar een school in de buurt kunnen. Als een kind iets extra's nodig heeft, dan moet de school zich daaraan aanpassen. Daarom heet het passend onderwijs.

Dat extra's kan bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor een kind met autisme. Of extra-moeilijke lessen voor een kind dat hoogbegaafd is.

Maar het kan ook met het gebouw te maken hebben. Dat een kind in een rolstoel bijvoorbeeld naar binnen kan en dat er een speciaal toilet voor hem of haar is.