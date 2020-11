Op dit moment is er een storing bij de NOS. Daardoor lukt het niet om het Jeugdjournaal in de ochtend live uit te zenden.

Het laatste nieuws kun je nog wel lezen via onze site en app. Als alles weer werkt, nemen we het Jeugdjournaal in de ochtend op en zetten we ook dat op de website en app.

En sowieso is er vanavond natuurlijk ook weer een Jeugdjournaal om 19.00 uur.

Op de foto doet Laura even voor wat er misschien wel gebeurd is.