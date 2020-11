Doodgeschoten chimpansees krijgen herdenkingsplek

Er is nu ook een tijdelijke herdenkingsplek. De vaste plek komt bij het chimpansee-verblijf. De dag van de ontsnapping was volgens het dierenpark erg stressvol.

Nadat Mike en Karibuna gedood werden, waren de andere chimpansees het erg van slag. Inmiddels gaat het al beter met ze.

Mike was de oudste chimpansee in de dierentuin. Hij woonde al 50 jaar in het park. Karibuna was de leider van de groep. Een andere chimpansee, Kumi, begint nu langzaam de leiding te nemen over zijn soortgenoten.

Ontsnapt

Twee weken terug liet een medewerker per ongeluk de deur van het chimpansee-verblijf openstaan. De dieren ontsnapten en kwamen heel erg dicht bij sommige bezoekers. Iedereen moest in de verblijven blijven waar ze op dat moment waren. We maakten er deze video over: