Eerste beelden van een van de duurste Nederlandse films ooit

In december komt een van de duurste Nederlandse films ooit in de bioscoop. De Slag om de Schelde kostte 14 miljoen euro en nu zijn de eerste beelden te zien.

De film gaat over drie jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog, die elkaar ontmoeten tijdens de slag om de Schelde in 1944. Bij die historische gebeurtenis kwamen 10.000 mensen om het leven.

Bioscoop

Dat de film dit jaar in de bioscoop komt is opvallend. Veel grote films worden juist uitgesteld, omdat er vanwege corona maar weinig mensen in een bioscoopzaal mogen zitten. De makers van De Slag om de Schelde willen het toch proberen.

Hier zie je een paar van de eerste beelden: