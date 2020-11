Kasteel Helmond is het leukste museum volgens kinderen

De mensen die in het museum werken zijn blij. Zij zeggen dat ze erg hun best doen om het leuk te maken voor kinderen.

Kasteel Helmond bestaat uit twee delen. In het ene deel leer je hoe het leven in kastelen vroeger was. In het andere deel hangen schilderijen en andere kunstwerken.

Wil jij voortaan ook cijfers geven als je naar een museum gaat? Via de site van museumkids kun je je opgeven als inspecteur.