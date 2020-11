Speeltoestel na zoveelste vernieling weggehaald: 'Heel erg jammer'

Na zes jaar wordt een speeltoestel in Apeldoorn weggehaald. Het is al meerdere keren in brand gestoken en vernield. De gemeente heeft daarom nu besloten om het maar helemaal weg te halen.

Het bouwen van een speeltoestel is niet goedkoop. In totaal kostte het 140.000 euro. Vanwege de vernielingen waren er ook nog tienduizenden euro's nodig om de speelplek te repareren.

Andere plek

De gemeente heeft gekeken of het speeltoestel op een andere plek gezet kan worden. Er zijn alleen niet veel mensen die in de buurt willen wonen van zo'n toestel. Ze zijn bang dat het weer in brand gestoken wordt.

Voor nu komt er dus geen nieuwe plek om te spelen. Of dat later gaat veranderen, is niet duidelijk.