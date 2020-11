Amersfoort is de sportiefste gemeente van Nederland, Dat is naar voren gekomen in een nieuw onderzoek.

Alleen sporten

In Amersfoort zijn niet alleen veel sportclubs, maar sporten inwoners ook vaak in hun eentje door bijvoorbeeld te hardlopen of wielrennen. Ook in Utrecht en Breda gebeurt dat veel.

In de Limburgse gemeente Heerlen wordt het minst gesport, net als in Schiedam, in Zuid-Holland.