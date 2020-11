Metro bovenop walvis nagemaakt in het klein

In Rotterdam wordt gewerkt aan een mini-versie van de metro die bovenop een walvisstaart terechtkwam. Dat beeldje komt te staan in Miniworld, een soort pretpark met allemaal nagemaakte huizen en gebouwen in het klein.

Miniworld moest afgelopen tijd dicht door corona, maar mag morgen weer open. Het leek hen daarom leuk om dan iets nieuws te kunnen laten zien. Ze kozen voor de metro omdat dat nieuws de hele wereld over ging.