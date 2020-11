Schoolklas gaat 75.000 bomen planten

Een stukje aarde weg graven, een klein boompje in de aarde zetten en dan maar hopen dat hij wil groeien. Het is een flinke klus voor kinderen in Hoornsterzwaag. Samen planten ze 75.000 bomen om de natuur een handje te helpen.

En ze zijn niet de enige. In heel Nederland worden op dit moment boompjes in de grond gezet. Het doel: 1 miljoen bomen planten voordat 2021 begint. De bomen kunnen helpen tegen klimaatverandering.