Zorgen over vloeken in kinderboeken

Onderzoekers van de bond tegen het vloeken zijn geschrokken. Ze vonden dit jaar veel meer gevloek terug in kinderboeken dan in het jaar ervoor.

Ze keken naar bekende kinderboeken die dit jaar zijn uitgekomen en een prijs hebben gewonnen. Bijvoorbeeld een Zilveren Griffel of een Vlag en Wimpel.

35 keer

Ze telden bijvoorbeeld 35 keer een vloek, dat is een scheldwoord met het woord god er in. Vorig jaar gebeurde dat maar 1 keer en het jaar daarvoor werd er helemaal niet gescholden met god in kinderboeken. Hoe denk jij over scheldwoorden in kinderboeken?