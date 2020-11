Onderzoekers: 'Er zijn meer regels nodig voor politiehonden'

Als de politie mensen arresteert, gebruiken ze soms een wapenstok of een politiehond. Journalisten hebben nu ontdekt dat dat niet altijd goed gaat. Dat komt volgens hen doordat er te weinig regels zijn over wanneer je de honden in mag zetten. Daardoor ontstaan er soms heftige situaties.

Honden kunnen hard bijten en agenten kunnen de honden soms maar moeilijk onder controle houden. Soms willen honden niet gelijk loslaten als hun baasje het zegt.

Hond is ook een wapen

De politie heeft strenge regels over wanneer een agent een wapen mag gebruiken. Dat is nodig om te voorkomen dat agenten te snel geweld gebruiken. Maar voor politiehonden zijn die regels er bijna niet. Terwijl een hond eigenlijk ook een soort wapen is.

De journalisten vragen zich daarom af of er voor honden voortaan ook strengere regels moeten komen. De politie kan daar op dit moment nog niks over zeggen.