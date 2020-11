Declan (10) vindt vuistbijl van Neanderthaler

Een opvallende vondst van Declan. Hij vond op het strand van Vlissingen een vuistbijl die van een Neanderthaler is geweest. Hij dacht dat het een gewone steen was, maar dat was het dus niet. Declan verzamelt stenen en daarom had hij deze steen mee naar huis genomen.

Hij lag gewoon op m'n kamer. Declan

Declans moeder viel het op dat de steen erg scherp was. Ze stuurde het op naar Declans oom. Hij is archeoloog en weet veel over dit soort oude voorwerpen. 40.000 jaar oud Hij zegt dat de vuistbijl waarschijnlijk meer dan 40.000 jaar oud is. Neanderthalers gebruikten het ding heel vaak, denkt hij.

Ze konden er mee hakken, zagen en snijden en gebruikten het ook om vuur mee te maken. Declans oom over de vuistbijl

Hoeveel zo'n vuistbijl waard is, is lastig te zeggen. Declan wil de steen waarschijnlijk aan zijn oom geven voor in een museum.