Aangifte vanwege doodschieten chimpansees

Er is aangifte gedaan tegen Dierenpark Amersfoort. Begin deze maand werden chimpansees Mike en Karibuna doodgeschoten, nadat ze waren ontsnapt. Volgens twee dierenrechtenorganisaties had het ook anders gekund.

Dierenpark Amersfoort is het daar niet mee eens. Het park zegt dat er echt geen andere oplossing was. De dieren verdoven zou te lang duren en dat kon gevaarlijk zijn. Eerder spraken we een verzorger die het allemaal meemaakte: