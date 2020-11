Daar is hij dan: het eerste Nederlandse pandajong

Bezoekers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen konden vandaag voor het eerst Fan Xing bewonderen. Het pandajong is de eerste panda ooit die in Nederland is geboren.

Het kleintje werd in mei geboren en bleef lange tijd in het kraamhol bij zijn moeder. Nu is hij eindelijk klaar om zijn omgeving beter te leren kennen.

Tenminste, dat hoopte iedereen. Veel journalisten en bezoekers waren speciaal voor het jong naar Rhenen gekomen, maar Fan Xing was duidelijk niet onder de indruk van al zijn fans. Hij lag bijna de hele dag te slapen!

Zware nacht

Voor de verzorgers kwam dat niet als een verrassing.