Wie krijgt er straks als eerste een vaccin?

Als er straks een vaccin is tegen corona, wie krijgt dat dan als eerste? Daar moet de regering binnenkort een besluit over nemen. Daarom kreeg de regering vandaag advies van gezondheidsexperts.

Een corona-vaccin zorgt ervoor dat je de ziekte hoogstwaarschijnlijk niet krijgt. Zo'n vaccin is er nu nog niet, maar het gaat wel de goede kant op.

Nederland krijgt volgend jaar waarschijnlijk behoorlijk wat vaccins, maar dat zullen er niet meteen genoeg zijn voor iedereen.

In het advies aan de regering staat daarom dat de eerste vaccins naar ouderen en ernstig zieke mensen moeten gaan. Zij worden het ziekst van het corona-virus en lopen de grootste kans om eraan te overlijden. Ook mensen die in de zorg met ouderen of ernstig zieken werken, moeten snel een vaccinatie krijgen.

Kinderen zijn waarschijnlijk niet snel aan de beurt. Ze krijgen het vaccin misschien zelfs helemaal niet, omdat kinderen niet erg ziek worden van corona.