Liam hoopt op vaccin, want hij wil weer ouderen helpen

De afgelopen weken was er een paar keer goed nieuws over het corona-vaccin. Liam van 10 is daar blij mee, want hij wil snel weer op bezoek bij het verzorgingshuis.

Het verzorgingshuis is in deze tijd extra voorzichtig. Dat is niet voor niks, want in sommige huizen ging het mis. Meerdere ouderen werden ziek en overleden door het virus.

De baas van het huis heeft daarom afgesproken dat vrijwilligers niet meer mogen komen. Zo is het risico kleiner dat ouderen besmet raken met corona. Liam snapt dat heel goed, maar hij kijkt nu al uit naar de tijd dat het vaccin er is.