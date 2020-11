12,5 jaar gevangenisstraf voor Jos B. in rechtszaak Nicky Verstappen

In de rechtszaak over de dood van Nicky Verstappen heeft de verdachte Jos B. vandaag gehoord dat hij 12,5 jaar de gevangenis in moet. Volgens de rechter heeft de man Nicky niet opzettelijk gedood, maar is het wel zijn schuld dat de jongen is overleden.

Zonder uw handelen had Nicky Verstappen op de avond van 10 augustus 1998 nog geleefd. Dit zei de rechter tegen Jos B.

Wat is er gebeurd? De 11-jarige Nicky Verstappen verdween 22 jaar geleden uit zijn tent tijdens kamp in de Limburgse plaats Heerlen. Niet veel later werd zijn lichaam gevonden in een natuurgebied. Jarenlang wist de politie niet wat er met hem was gebeurd. Twee jaar geleden deed de politie opnieuw onderzoek. Met behulp van nieuwe technieken kwamen ze bij Jos B. terecht.

Volgens de rechter is bewezen dat Jos B. de jongen ontvoerd heeft en seksuele dingen met hem heeft gedaan. Daarbij heeft Jos B. veel geweld gebruikt. De rechter zegt dat Nicky Verstappen daardoor is overleden. Maar er kan niet bewezen worden dat Jos B. de bedoeling had om Nicky te doden. Hoger beroep Jos B. heeft gezegd dat hij Nicky wel heeft gevonden, maar dat hij niets met zijn dood te maken heeft. Hij gaat in hoger beroep. Bij hoger beroep gaat een andere rechter opnieuw naar de zaak kijken en kan er een nieuwe beslissing komen.