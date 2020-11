Laatste circus-olifant van Nederland moet nu écht weg

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Circus-olifant Buba mag niet bij zijn baasjes blijven. Dat zegt de minister die er over gaat. Over de olifant wordt al jarenlang veel gepraat. Zijn baasjes vinden dat hij bij het circus moet blijven, maar daar is de regering het niet mee eens.

Wij zeggen: deze olifant kan het bijna niet beter hebben dan hier. Jeffrey, het baasje van Buba

De discussie begon in 2015. Sinds dat jaar zijn wilde dieren verboden in het circus. De regering heeft dat besloten omdat werken in het circus slecht zou zijn voor de dieren. Buba mocht daarom niet meer optreden en moest naar een nieuwe plek. Maar het lukte toen niet om een goede plek voor het dier te vinden. Daarom werd voor Buba een uitzondering gemaakt. De olifant mocht niet meer optreden, maar ze mocht wel bij haar baasjes blijven wonen. In 2017 maakten wij daar deze video over:

Carola Schouten, de minister die over dieren en natuur gaat, is nu toch op zoek naar een plek waar de olifant kan wonen. De minister wil dat Buba naar het buitenland verhuist, waar een speciale olifantenopvang is. Ze denkt dat hij daar een beter leven krijgt. Baasjes Sharon en Jennifer en hun familie zijn daar erg verdrietig over. Buba hoort volgens hen echt bij de familie.