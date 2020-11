Carina lost oude moordzaken op

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van Nicky Verstappen. Jarenlang was onduidelijk wat er met Nicky gebeurd is. Tot twee jaar geleden. Toen kon Jos B. aangehouden worden.

Het gebeurt vaker dat de politie na een misdrijf wel hard op zoek gaat naar een dader, maar die toch niet kan vinden. Dat soort zaken noem je cold cases. Agente Carina van Leeuwen probeert dat soort zaken op te lossen.

Tijdens het politieonderzoek wordt al het bewijs opgeslagen. Dat komt in een grote map. Agenten kunnen die map er jaren later nog eens bij pakken. Soms komt er namelijk opeens nieuw bewijs.

Dna-onderzoek

Bij Nicky Verstappen kwam er extra bewijs door dna-onderzoek. Lang geleden was die techniek nog niet zo ver ontwikkeld in Nederland. Nu is dat anders.