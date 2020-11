Joaquin woont in een gesloten instelling

Kinderen die thuis veel problemen hebben, moeten soms een tijdje in een gesloten instelling wonen. Op zo'n plek kunnen ze tot rust komen en hulp krijgen. Vandaag was er nieuws over kinderen in een gesloten instelling. Ze geven hun leven gemiddeld een veel lager cijfer dan kinderen die thuis bij hun ouders wonen.

Het verschil is groot. De meeste kinderen in Nederland zijn heel gelukkig. Ze geven hun leven gemiddeld een 8,3. Kinderen in een gesloten instelling geven gemiddeld een 5,6.

Vrijheid

Joaquin is 13 jaar en woont in een gesloten instelling omdat het thuis niet goed ging. Hij snapt dat de meeste kinderen die in zo'n instelling wonen niet zo'n hoog cijfer geven. Hij is blij dat hij hulp krijgt, maar hij zou het liefst gewoon thuis zijn.