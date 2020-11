Heldere vuurbol te zien boven Nederland

Op meerdere plekken in Nederland was vrijdagavond een vuurbol te zien. Een speciale camera van sterrenkundigen heeft de vuurbol om 18.55 uur vastgelegd. De felle flits was vanuit Dwingeloo ongeveer 20 seconden te zien.

Wat is een vuurbol?

Als een stuk materiaal uit de ruimte door de dampkring gaat en verbrand, is een lichtflits te zien. Als het materiaal klein is, bijvoorbeeld het formaat van een rijstkorrel dan wordt het een meteoor of een vallende ster genoemd.

Als het materiaal groter is, dan is de flits ook feller. In dat geval heet het een vuurbol.