Wie is Angela Merkel? Al 15 jaar de baas van Duitsland

Precies 15 jaar geleden werd Angela Merkel de baas van Duitsland. Bondskanselier noemen ze dat. Inmiddels is ze niet alleen de machtigste persoon van Duitsland, maar misschien wel van heel Europa. Hoog tijd om haar wat beter te leren kennen. Dat kan in de video hierboven!

- Haar lievelingsvak op school was natuurkunde. Dat ging ze later ook studeren.

- Angela Merkel is geboren in de grote stad Hamburg, en groeide op in het oosten van Duitsland.

Angela Merkel is ook een belangrijke leider in de Europese Unie. Dat komt omdat Duitsland een groot land is. Daarbij is Merkel goed in beslissingen nemen, als andere landen ruzie hebben.

Afscheid

Volgend jaar vertrekt Angela Merkel uit de politiek. Zeker voor kinderen in Duitsland zal het best even wennen worden.