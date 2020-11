De politie heeft nu een rijdend lab om criminelen sneller te vinden

De politie heeft iets nieuws: een rijdend onderzoekslaboratorium. Als er bijvoorbeeld is ingebroken of een overval is gepleegd, kan het rijdende lab naar de plaats van het misdrijf gaan.

Vingerafdrukken

In het lab kunnen specialisten bewijs direct onderzoeken. Ze kijken dan bijvoorbeeld naar vingerafdrukken of dna-sporen. Normaal duurt zo'n onderzoek een paar weken, maar met het rijdende lab lukt het in een paar uur.

Die snelheid is volgens de politie heel belangrijk. Zo kunnen ze niet alleen sneller een dader vinden, maar soms ook meer bewijs. Als je een inbreker of overvaller snel kan vinden, dan heeft die de buit waarschijnlijk nog op zak.