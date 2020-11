Voor de derde keer goed nieuws over een corona-vaccin

Er is weer goed nieuws over een corona-vaccin. De universiteit van Oxford zegt dat hun vaccin ook goed werkt.

Een corona-vaccin zorgt ervoor dat je de ziekte hoogstwaarschijnlijk niet krijgt.

De komende maand wordt goed gekeken of de vaccins echt helemaal veilig zijn. Als dat in orde is, dan kan het worden goedgekeurd en verspreid.