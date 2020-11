Opnieuw onrustige avond in Arnhem

In de wijk Geitenkamp in Arnhem hebben jongeren opnieuw vuurwerk afgestoken en dingen kapotgemaakt. Volgens Omroep Gelderland gooiden jongeren met nitraten, strijkers, cobra's en ander zwaar vuurwerk.

Ook staken ze afvalbakken in brand en vernielden ze een bushokje. Het gedoe begon rond 20.00 's avonds en pas rond middernacht was het weer rustig.

Vuurwerkverbod

Het was al voor de vierde nacht op rij onrustig. Jongeren steken vuurwerk af omdat ze het niet eens zijn met het vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw.

We maakten zondag deze video over wat er aan de hand is in Arnhem: