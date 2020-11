Thierry Baudet stopt als leider van Forum voor Democratie

Politicus Thierry Baudet stopt als leider en lijsttrekker van de partij Forum voor Democratie. Baudet maakte dat bekend in een filmpje op Twitter.

Thierry Baudet zegt dat hij wel als politicus in de Tweede Kamer blijft werken. Maar hij wil bij de komende verkiezingen in maart niet meer de baas zijn van de partij.

Onderzoek

Er is de laatste tijd veel gedoe over de partij. Een aantal leden zouden in WhatsApp-groepen hele erge dingen hebben gezegd. Onder andere over Joden en homo's. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. Thierry Baudet wil dat onderzoek niet afwachten en daarom stapt hij op.