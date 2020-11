Hoe veilig is jouw wachtwoord?

Goede wachtwoorden bedenken en onthouden is soms best lastig. Volgens deskundigen kiezen veel mensen daarom vaak een te simpel wachtwoord, of ze gebruiken steeds hetzelfde wachtwoord op verschillende websites en apps.

Om daar aandacht voor te vragen is het vandaag 'Check je wachtwoord'-dag. In het filmpje hierboven zie je daar 3 vragen over.