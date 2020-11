Politici dragen steeds vaker sneakers

Steeds meer politici laten hun chique schoenen in de kast staan en kiezen voor sneakers. Dat vinden ze lekkerder zitten en het staat minder stijfjes. Toch is er soms ook discussie over de sneakers. Niet iedereen vindt zulke schoenen geschikt voor serieus werk.

Zo wordt Mark Rutte vaak gespot met deze knalgele schoenen.