Strengere regels voor vuurwerk: vervoeren ook verboden

Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is al verboden, maar er komen waarschijnlijk extra regels bij. Zo wordt het ook verboden om vuurwerk bij je te hebben. Je mag dus geen vuurwerk kopen in het buitenland en het dan naar Nederland brengen.

De regering heeft dat bedacht omdat ze bang zijn dat veel mensen vuurwerk gaan halen in België en Duitsland. Op die manier komt er alsnog veel vuurwerk Nederland binnen.

Boete

De boete voor het bij je dragen van vuurwerk wordt dan ten minste 100 euro.

Politici moeten nog stemmen over de nieuwe regels, maar het lijkt erop dat het doorgaat. Het verbod gaat dan half december in.

Carbidschieten

Bij het overleg ging het ook over carbidschieten. Op sommige plekken in ons land doen ze dat al jaren tijdens Oud en Nieuw. Er werd nagedacht om carbidschieten overal te verbieden, maar dat gaat niet gebeuren.

Gemeenten mogen zelf bepalen of het wel of niet mag. Op sommige plekken is het dus verboden, maar niet overal.