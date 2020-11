De kerstvakantie wordt misschien een week langer

Het OMT is een groep wetenschappers die de regering advies geeft over het corona-virus.

De wetenschappers denken dat de herfstvakantie ervoor heeft gezorgd dat er even minder besmettingen waren. Een kerstvakantie van drie weken zou daarom mogelijk ook kunnen helpen.

De deskundigen schrijven in een advies dat de corona-regels voorlopig beter niet soepeler kunnen worden. Daarvoor is het aantal besmettingen nu nog te hoog.

Het idee over de kerstvakantie is een advies. Dat betekent dat het niet zeker is of het ook echt gaat gebeuren. Op 8 december geeft premier Rutte weer een persconferentie. Dan wordt er waarschijnlijk meer duidelijk.